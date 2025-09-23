Самые плохие эпитеты: Соседов высказался о браке Пугачёвой и Киркорова — на чьей стороне критик

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Известный музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением о недавнем интервью Аллы Пугачёвой, в котором певица упомянула о своём "фиктивном" браке с Филиппом Киркоровым.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Соседов

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Соседов высказался весьма резко, назвав Пугачёву неблагородным и фальшивым человеком. По словам Соседова, Пугачёва постоянно унижала бывшего мужа. Сергей отметил, что не может найти других слов по отношению к Алле Борисовне, кроме самых плохих эпитетов.

Критик признался, что намеренно избегал просмотра интервью, так как не испытывает доверия к певице.

"Ещё много лет назад все журналисты говорили о том, что брак Пугачёвой и Киркорова — это пиар. Это было всем очевидно. Всё было сделано в духе скандалов. Алла всегда его оскорбляла, причём прилюдно. Филипп это всё проглатывал. На программах она тоже о нём пренебрежительно могла сказать. Тот перед ней на колени, а она могла и сказать что-то такое… Он как собачонка был перед ней", — высказался Сергей Соседов.

Критик также упомянул венчание пары, которое, казалось бы, противоречит холодным и формальным отношениям. Соседов уверен, что, пойдя на такой шаг, Примадонна допустила серьёзную ошибку.

"Она в лужу села с этим, опозорила саму себя. Потом-то они были развенчаны, но об этом уже так не говорили", — заключил телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

