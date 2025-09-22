Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Работа вас медленно убивает: 5 признаков того, что трудолюбие превратилось в смертельную болезнь
Российские компании в тисках: бремя зарплат непосильно
Секрет пёсьей верности: как через десятилетия животное узнаёт хозяина по одному движению руки
Это не просто скука: почему собаки так часто вылизывают лапы
Забудьте про алюминий: вот в какой посуде отварной картофель раскрывает свой вкус на 100%
Этот японский аэропорт достиг невозможного — за 30 лет ни одного потерянного багажа
Государство вернёт вам деньги за пломбы и коронки: лазейка в законе, о которой молчат в клиниках
Конверты ушли в прошлое: красивые номера перестанут быть тайной сделкой и станут аукционом
Эти ошибки делают подтягивания бесполезными и сводят рост мышц к нулю

Предположения рухнули: вот кем на самом деле оказалась девушка, которую Билан обнимал в Венеции

Шоу-бизнес

Дима Билан недавно поделился в своём блоге загадочной фотографией с незнакомкой. Он обнимал её на фоне красот Венеции, и этот снимок вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Как оказалось, этот кадр стал частью нового клипа Билана, в котором он исполняет романтическую роль вместе с бизнесвумен Полиной Подплетенной.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Многие пользователи Сети поначалу предположили, что таинственная девушка — это журналистка Надежда Стрелец, однако сама Надежда быстро развеяла эти слухи, отметив, что не имеет отношения к проекту Билана. Она пообещала, что имя героини станет известно совсем скоро, и добавила, что девушка действительно очень привлекательна. Вскоре загадка разрешилась.

Полина Подплетенная, которая сыграла в клипе, уже известна в светских кругах. В прошлом ходили слухи, что её связывали романтические отношения с Фёдором Бондарчуком, однако эта информация так и осталась неподтверждённой.

Что касается возможных отношений Билана и Подплетенной, продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" отметил, что Дима сейчас сосредоточен на своей карьере и ни с кем не встречается.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
