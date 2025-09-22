Предположения рухнули: вот кем на самом деле оказалась девушка, которую Билан обнимал в Венеции

Дима Билан недавно поделился в своём блоге загадочной фотографией с незнакомкой. Он обнимал её на фоне красот Венеции, и этот снимок вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Как оказалось, этот кадр стал частью нового клипа Билана, в котором он исполняет романтическую роль вместе с бизнесвумен Полиной Подплетенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Многие пользователи Сети поначалу предположили, что таинственная девушка — это журналистка Надежда Стрелец, однако сама Надежда быстро развеяла эти слухи, отметив, что не имеет отношения к проекту Билана. Она пообещала, что имя героини станет известно совсем скоро, и добавила, что девушка действительно очень привлекательна. Вскоре загадка разрешилась.

Полина Подплетенная, которая сыграла в клипе, уже известна в светских кругах. В прошлом ходили слухи, что её связывали романтические отношения с Фёдором Бондарчуком, однако эта информация так и осталась неподтверждённой.

Что касается возможных отношений Билана и Подплетенной, продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" отметил, что Дима сейчас сосредоточен на своей карьере и ни с кем не встречается.