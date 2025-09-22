Долина не хочет, Овсянникова идёт напролом: муза Киркорова придумала, как покорить королеву джаза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

Между двумя известными артистками Ларисой Долиной и Марго Овсянниковой назревает нешуточная интрига. Долина, как стало известно, не горит желанием видеть рядом с собой Овсянникову, которую называют музой Филиппа Киркорова. Однако, судя по всему, Марго настроена решительно и намерена добиться расположения Ларисы Александровны, несмотря на явное нежелание последней.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Как передаёт Telegram-канал "Свита Короля", близкий к Марго человек рассказал о её амбициозном плане. Овсянникова уверена, что ей удастся переубедить Долину и даже добиться того, чтобы та назвала её своей любимой ученицей.

"Марго говорит, что все имеют свою цену в этом мире. Она уверена, что Долина не сможет отказаться от гонорара, который ей предложат. У Марго и не такие звёзды с руки ели", — заявили в окружении Марго.

Ранее сообщалось, что Марго Овсянникова хочет, чтобы её песня "Кукареку" звучала в школах. Для этого она решила убрать из композиции все нецензурные слова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
