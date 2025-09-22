Долина не хочет, Овсянникова идёт напролом: муза Киркорова придумала, как покорить королеву джаза

Между двумя известными артистками Ларисой Долиной и Марго Овсянниковой назревает нешуточная интрига. Долина, как стало известно, не горит желанием видеть рядом с собой Овсянникову, которую называют музой Филиппа Киркорова. Однако, судя по всему, Марго настроена решительно и намерена добиться расположения Ларисы Александровны, несмотря на явное нежелание последней.
Как передаёт Telegram-канал "Свита Короля", близкий к Марго человек рассказал о её амбициозном плане. Овсянникова уверена, что ей удастся переубедить Долину и даже добиться того, чтобы та назвала её своей любимой ученицей.
"Марго говорит, что все имеют свою цену в этом мире. Она уверена, что Долина не сможет отказаться от гонорара, который ей предложат. У Марго и не такие звёзды с руки ели", — заявили в окружении Марго.
Ранее сообщалось, что Марго Овсянникова хочет, чтобы её песня "Кукареку" звучала в школах. Для этого она решила убрать из композиции все нецензурные слова.
