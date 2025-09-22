Патриотизм в Польше: почему польская теледива готова бежать при первых же признаках войны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Моника Ричардсон открыто рассказывает о своих страхах и намерениях покинуть Польшу в случае войны с Россией. Патриотизм уходит на второй план, пишет EADaily.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

В беседе с польским изданием "Мир звёзд" Моника Ричардсон заявила что никогда не считала себя патриоткой, поэтому в случае военного конфликта с Россией покинет страну "на первом же транспорте". Больше всего знаменитость переживает за свою семью, поэтому намерена увезти всех подальше от опасности.

"Если Путин, наконец, придёт в Польшу, думаю, мы с семьёй окажемся в первом же транспорте за границей. У меня нет сил бороться за эту страну, хотя я и люблю Польшу", — объяснила свою позицию знаменитость.

Она подчеркнула, что не намерена отдавать сына в армию. Ричардсон считает, что Польша всегда находилась в опасном положении, так как расположена, по её словам, "между молотом и наковальней".

Граждане Польши пришли к выводу, что элита в их стране совершенно не патриотичная, поэтому Польша вдвойне уязвима.

Теледива Моника Ричардсон получила известность в Польше благодаря ТВ-программе "Питание на завтрак".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
