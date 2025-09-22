Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иосиф Пригожин не понял, почему певец Шаман отказался от борьбы за победу на "Интервидении".

Российский участник Интервидения певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" призвал жюри не оценивать его сценический номер.

Далеко не все этот жест певца приняли с пониманием. Не в восторге от поступка певца Шамана Иосиф Пригожин.

По мнению Пригожина, песня исполнителя Дронова была достойной, но выступление не было обречено на успех и первое место.

"Да, голос Дронова хороший, держался на сцене он хорошо, но из-за технических трюков или из-за волнения он выступил, честно говоря, не на все 100, как он это умеет делать", — цитирует слова Пригожина Общественная Служба Новостей.

Продюсер отметил, что ему было бы крайне любопытно посмотреть на оценки Шаману с точки зрения международного жюри.

Пригожин не исключает, что Дронову ещё представится случай побороться за честь России в последующих конкурсах "Интервидения".

Ранее сообщалось, какой неожиданный поступок Игоря Матвиенко на Интервидении удивил Станислава Садальского.

Первое место в дебютном конкурсе завоевал представитель Вьетнама Дык Фук. В свою страну он отправился с хрустальным кубком и 30 миллионов рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
