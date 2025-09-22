Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не понял, почему певец Шаман отказался от борьбы за победу на "Интервидении".

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

Российский участник Интервидения певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" призвал жюри не оценивать его сценический номер.

Далеко не все этот жест певца приняли с пониманием. Не в восторге от поступка певца Шамана Иосиф Пригожин.

По мнению Пригожина, песня исполнителя Дронова была достойной, но выступление не было обречено на успех и первое место.

"Да, голос Дронова хороший, держался на сцене он хорошо, но из-за технических трюков или из-за волнения он выступил, честно говоря, не на все 100, как он это умеет делать", — цитирует слова Пригожина Общественная Служба Новостей.

Продюсер отметил, что ему было бы крайне любопытно посмотреть на оценки Шаману с точки зрения международного жюри.

Пригожин не исключает, что Дронову ещё представится случай побороться за честь России в последующих конкурсах "Интервидения".

Ранее сообщалось, какой неожиданный поступок Игоря Матвиенко на Интервидении удивил Станислава Садальского.

Первое место в дебютном конкурсе завоевал представитель Вьетнама Дык Фук. В свою страну он отправился с хрустальным кубком и 30 миллионов рублей.