За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы

Кузен ведущего Джимми Киммела Сэл Яконо заявил о возможных громких новостях относительно судьбы шоу "Jimmy Kimmel Live!". Программа была внезапно снята с эфира телеканала ABC на неопределённый срок на прошлой неделе.

Фото: flickr by Arturo Pardavila III from Hoboken, NJ, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джимми Киммел

Яконо, долгое время работавший писателем на шоу, отметил, что воздерживается от комментариев из-за уважения к персоналу. Однако он подтвердил, что в ближайшее время следует ожидать значительных заявлений.

"Мне бы хотелось кое-что сказать. На подходе пара настоящих бомб", — заявил Яконо в интервью "The Bill Simmons Podcast".

Причиной приостановки шоу стали высказывания Киммела в одном из монологов о реакции движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой") на убийство Чарли Кирка.

При этом персонал программы продолжает получать зарплату, пока ведущий и руководство Disney, владеющей ABC, обсуждают дальнейшие шаги.

Яконо охарактеризовал прошедшую неделю как "бурную", но выразил уверенность в благополучном исходе для Киммела. По его словам, семья поддерживает ведущего, а его сын даже затронул эту тему на семейной встрече.

Уточнения

Джеймс Кри́стиан (Джи́мми) Ки́ммел (англ. James Christian (Jimmy) Kimmel; род. 13 ноября 1967, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актёр.

