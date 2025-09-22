Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа нашла способ обойтись без самцов: эти животные размножаются в абсолютном одиночестве
Зимы в России станут теплее, но снега будет больше: как такое возможно
Забудьте про ломкость: домашние маски, которые укрепляют волосы лучше витаминов
Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал
Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее
Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца
Забудьте о колоссальных пятнах: чистоту кухонным полотенцам вернёт японский метод
Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу

За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы

Шоу-бизнес

Кузен ведущего Джимми Киммела Сэл Яконо заявил о возможных громких новостях относительно судьбы шоу "Jimmy Kimmel Live!". Программа была внезапно снята с эфира телеканала ABC на неопределённый срок на прошлой неделе.

Джимми Киммел
Фото: flickr by Arturo Pardavila III from Hoboken, NJ, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джимми Киммел

Яконо, долгое время работавший писателем на шоу, отметил, что воздерживается от комментариев из-за уважения к персоналу. Однако он подтвердил, что в ближайшее время следует ожидать значительных заявлений.

"Мне бы хотелось кое-что сказать. На подходе пара настоящих бомб", — заявил Яконо в интервью "The Bill Simmons Podcast".

Причиной приостановки шоу стали высказывания Киммела в одном из монологов о реакции движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой") на убийство Чарли Кирка

При этом персонал программы продолжает получать зарплату, пока ведущий и руководство Disney, владеющей ABC, обсуждают дальнейшие шаги.

Яконо охарактеризовал прошедшую неделю как "бурную", но выразил уверенность в благополучном исходе для Киммела. По его словам, семья поддерживает ведущего, а его сын даже затронул эту тему на семейной встрече.

Уточнения

Джеймс Кри́стиан (Джи́мми) Ки́ммел (англ. James Christian (Jimmy) Kimmel; род. 13 ноября 1967, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
Красота и стиль
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал
Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее
Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение
За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца
Забудьте о колоссальных пятнах: чистоту кухонным полотенцам вернёт японский метод
Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу
Осенний холод против хандры: прогулки работают лучше таблеток — дождь и ветер становятся союзниками
Привычная стратегия набора массы рушится — свежие данные меняют правила игры
Канадцы теряют интерес: туристическая карта США переварачивается в условиях падения въездного туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.