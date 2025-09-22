Илья Соболев раскрыл тёмную сторону стендапа: причина, по которой комики вынуждены подрабатывать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Комик Илья Соболев заявил, что профессиональный стендап не способен полностью обеспечить финансовые потребности артистов.

Илья Соболев
Фото: Telegram by Telegram-канал Ильи Соболева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Соболев

В эфире шоу "50 вопросов" он объяснил, почему современные юмористы совмещают выступления с другими проектами.

Соболев привёл пример из личного опыта, описав прогресс своих заработков. Он вспомнил, как получил 40 тысяч рублей за ведение свадьбы, что сначала показалось ему значительной суммой.

"Потом стал опытнее и заработал уже 80 тысяч рублей", — добавил комик.

Наиболее ярким контрастом стал гонорар за свадьбу хоккеиста Антона Бурдасова.

"Мне заплатили 150 тысяч рублей, а Стасу Ярушину — 300 тысяч. И я подумал: "Он столько зарабатывает. Просто крейзи!"", — поделился Соболев.

Артист отметил, что ранее ситуация в индустрии была иной. По его словам, комики из Comedy Club могли получать сотни тысяч долларов за выступления на частных мероприятиях.

Соболев связывает изменения с ростом конкуренции и унификацией стендап-сцены, что привело к снижению гонораров для большинства участников рынка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

