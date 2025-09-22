Рок-звезда, которая делает, как хочет: Екатерина Варнава оценила скандальное интервью Пугачёвой

Юмористка Екатерина Варнава высказала своё мнение о недавнем интервью Аллы Пугачёвой. Она охарактеризовала беседу с журналисткой Катериной Гордеевой* как "легендарную" и крайне своевременную.
По словам Варнавы, Пугачёва выступила в момент, когда её поддержка была особенно важна для аудитории.
"Она не балует нас очень частым контентом, но всегда делает это вовремя. Нам нужен был этот глоток воздуха", — отметила актриса в YouTube-подкасте GlumOFF.
Варнава добавила, что обсудила интервью со многими людьми и лично написала Гордеевой. Она подчеркнула основополагающую роль этой беседы для себя и своих единомышленников.
Также телеведущая назвала Пугачёву настоящей рок-звездой, которая действует согласно своим принципам.
"Рок-звезда — это не значит, что она всегда идёт против системы. Она просто делает так, как хочет", — пояснила Варнава.
По её мнению, интервью продемонстрировало силу женской позиции в современном публичном пространстве. Значимость беседы, по оценке Варнавы, заключается в мощном резонансе, который она вызвала у широкой аудитории.
* признана иностранным агентом на территории России по решению Минюста
Уточнения
Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
