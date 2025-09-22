Рок-звезда, которая делает, как хочет: Екатерина Варнава оценила скандальное интервью Пугачёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Юмористка Екатерина Варнава высказала своё мнение о недавнем интервью Аллы Пугачёвой. Она охарактеризовала беседу с журналисткой Катериной Гордеевой* как "легендарную" и крайне своевременную.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По словам Варнавы, Пугачёва выступила в момент, когда её поддержка была особенно важна для аудитории.

"Она не балует нас очень частым контентом, но всегда делает это вовремя. Нам нужен был этот глоток воздуха", — отметила актриса в YouTube-подкасте GlumOFF.

Варнава добавила, что обсудила интервью со многими людьми и лично написала Гордеевой. Она подчеркнула основополагающую роль этой беседы для себя и своих единомышленников.

Также телеведущая назвала Пугачёву настоящей рок-звездой, которая действует согласно своим принципам.

"Рок-звезда — это не значит, что она всегда идёт против системы. Она просто делает так, как хочет", — пояснила Варнава.

По её мнению, интервью продемонстрировало силу женской позиции в современном публичном пространстве. Значимость беседы, по оценке Варнавы, заключается в мощном резонансе, который она вызвала у широкой аудитории.

* признана иностранным агентом на территории России по решению Минюста

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
