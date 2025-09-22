Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Мать американской супермодели Беллы Хадид Иоланда опубликовала в соцсетях фотографии дочери в медицинском учреждении. На снимках 28-летняя знаменитость изображена с катетерами и системами для капельниц.

Белла Хадид с матерью Иоландой Хадид
Фото: instagram by личный аккаунт Иоланда Хадид в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белла Хадид с матерью Иоландой Хадид

Внимательные подписчики заметили на фотографиях оборудование для гемодиализа. Это вызвало волну вопросов к официальной версии о лечении болезни Лайма. Пользователи выразили мнение, что состояние модели связано с проблемами с почками.

В комментариях появились предположения о связи здоровья модели с расстройством пищевого поведения.

"Болезнь Лайма не лечится переливанием крови", — отметил один из пользователей.

Другие комментаторы напрямую обвинили Иоланду Хадид в создании опасной ситуации для дочери.

Белла Хадид ранее сообщала об обострении болезни Лайма в апреле 2023 года. Модель объясняла ухудшение состояния последствиями стоматологической операции, которые вызывали высыпания на лице и проблемы с работоспособностью.

Уточнения

Белла Хадид — американская супермодель арабо-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
