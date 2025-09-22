Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе

Мать американской супермодели Беллы Хадид Иоланда опубликовала в соцсетях фотографии дочери в медицинском учреждении. На снимках 28-летняя знаменитость изображена с катетерами и системами для капельниц.
Внимательные подписчики заметили на фотографиях оборудование для гемодиализа. Это вызвало волну вопросов к официальной версии о лечении болезни Лайма. Пользователи выразили мнение, что состояние модели связано с проблемами с почками.
В комментариях появились предположения о связи здоровья модели с расстройством пищевого поведения.
"Болезнь Лайма не лечится переливанием крови", — отметил один из пользователей.
Другие комментаторы напрямую обвинили Иоланду Хадид в создании опасной ситуации для дочери.
Белла Хадид ранее сообщала об обострении болезни Лайма в апреле 2023 года. Модель объясняла ухудшение состояния последствиями стоматологической операции, которые вызывали высыпания на лице и проблемы с работоспособностью.
Уточнения
Белла Хадид — американская супермодель арабо-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari.
