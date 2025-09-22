Королевский подарок с подвохом: названа реальная цена броши Трампа для королевы Камиллы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подарок Дональда Трампа супруге короля Карла III Камилле стал предметом спора о своей реальной стоимости. Эксперт в области ювелирных украшений Кристина Чэн проанализировала брошь, переданную во время официального визита.

Дональд Трамп
Дональд Трамп

По данным ряда изданий, винтажное изделие бренда Tiffany & Co. из золота с бриллиантами и рубинами оценивалось в 40 тысяч долларов. Эта информация была широко распространена в СМИ.

Однако ювелирный блогер опровергла эти сведения. В своём исследовании она обнаружила, что аналогичную брошь можно приобрести в продаже значительно дешевле.

"Такое ювелирное изделие доступно в интернет-магазинах за 1076 долларов", — отметила Чэн.

Таким образом, по мнению эксперта, реальная стоимость подарка может быть почти в 40 раз ниже первоначально озвученной суммы. 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Камилла королева Великобритании (англ. Camilla, Queen of the United Kingdom, урождённая Камилла Розмари Шанд (англ. Camilla Rosemary Shand), в первом браке — Камилла Паркер-Боулз (англ. Camilla Parker Bowles); род. 17 июля 1947) — член Британской королевской семьи, вторая жена короля Великобритании Карла III.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
