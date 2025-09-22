Дочка Сергея Лазарева: от младенца до главного сокровища певца — трогательные кадры из жизни Ани

Певец Сергей Лазарев показал этапы взросления дочки Ани в честь дня рождения наследницы.
Сергей Лазарев опубликовал в социальных сетях серию семейных снимков, на которых запечатлена его дочка Анечка. Он показал дочку, как совсем ещё малышкой, так и уже подросшей девочкой. Артист сопроводил кадры трогательными поздравлениями.
"Моё голубоглазое чудо! Моя ни на кого не похожая девочка! Анюта! Доченька! С Днём рождения! С 7-летием космическая моя! Спасибо, что выбрала меня!" — написал Сергей под снимками из семейного архива.
Он пожелал наследнице всегда оставаться собой.
Ранее Сергей Лазарев проводил детей в школу 1 сентября. Он рассказал, что его дочка стала первоклашкой, а сын Никита отправился уже в пятый класс.
Уточнения
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
