Анна Старшенбаум делит российское кино на три сорта: беспощадный вердикт актрисы

Актриса Анна Старшенбаум разделила российское кино на три низкопробных сорта.

Старшенбаум записала видео в социальных видео, на котором решила "излить душу".

"Как же мне обидно последние годы, что я перестала сниматься. Вышла из киноиндустрии, когда каждый день напоминают о том, что какая вы прекрасная актриса, какая талантливая, моя любимая, каждый день люди с улицы мне об этом говорят, не переставая", — объяснила Анна.

Она отметила, что данные признания приобретают уже "космические обороты", хотя она не поп-король Филипп Киркоров.

"Я делю кино в России на три категории. Это либо очень качественная чернуха, просто жесть, туда я не хочу идти. Либо кино второго сорта по мировым стандартам, либо тупые комедии", — высказалась актриса.

Старшенбаум признала, что есть ещё четвёртая категория.

"Девять и три четверти платформа из Гарри Поттера, которая толи есть, толи нет. Раз в пятилетку что-то качественное случайно выходит", — высказалась актриса.

