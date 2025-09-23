Анна Старшенбаум делит российское кино на три сорта: беспощадный вердикт актрисы

Актриса Анна Старшенбаум разделила российское кино на три низкопробных сорта.
Старшенбаум записала видео в социальных видео, на котором решила "излить душу".
"Как же мне обидно последние годы, что я перестала сниматься. Вышла из киноиндустрии, когда каждый день напоминают о том, что какая вы прекрасная актриса, какая талантливая, моя любимая, каждый день люди с улицы мне об этом говорят, не переставая", — объяснила Анна.
Она отметила, что данные признания приобретают уже "космические обороты", хотя она не поп-король Филипп Киркоров.
"Я делю кино в России на три категории. Это либо очень качественная чернуха, просто жесть, туда я не хочу идти. Либо кино второго сорта по мировым стандартам, либо тупые комедии", — высказалась актриса.
Старшенбаум признала, что есть ещё четвёртая категория.
"Девять и три четверти платформа из Гарри Поттера, которая толи есть, толи нет. Раз в пятилетку что-то качественное случайно выходит", — высказалась актриса.
Уточнения
А́нна Генна́дьевна Старшенба́ум (род. 26 апреля 1989, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.
