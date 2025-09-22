Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две сотни зим подо льдами: мог ли древний арктический великан пережить эпоху парусов и атомный век
Ягодный супергерой: без него зимний рацион будет неполноценным
Животные видят сны, и это не милая сказка: вот что на самом деле происходит в их мозге
Забудьте про случайные падения: тренировки, которые делают баланс вашей суперсилой
Стекло духовки в разводах? Один приём уберёт пятна даже там, куда не добраться рукой
Секрет хрустящего сэндвича: этот итальянский трюк перевернет ваше представление о перекусе
Абсолютная катастрофа: в Британии обрушились на признание Палестины
Наука открыла новый путь к богатству: гриб, который делает золото — древняя мечта алхимиков ожила
Подержанный автомобиль с вариатором скрывает риски: как понять, стоит ли брать

Вишенка на торте: какой неожиданный поступок Игоря Матвиенко на Интервидении удивил Садальского

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский обсудил успех международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом он написал в своём "Живом журнале".

Конкурс Интервидение
Фото: ВК-аккаунт конкурса Интервидение by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конкурс Интервидение

По словам Садальского, его порадовало, что благодаря "Интервидению" в России смогли оценить восточную и азиатскую культуру.

"Это не просто победа Вьетнама, а триумф многополярного мира, который устал от диктата западной пропаганды", — написал актёр.

Актёр назвал "вишенкой на торте" поступок члена жюри от России Игоря Матвиенко. Неожиданно продюсер поставил на первое место конкурсанту из Белоруссии, тогда как до оглашения результатов голосования он отдавал предпочтение участнику из Вьетнама.

"Первый блин оказался всё-таки ни комом — но пригорелым", — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" добавил, что в 2026 году он купит билеты на конкурс.

Ранее Садальского возмутил поступок Шамана, который снял свою кандидатуру с голосования. Актёр считает этот жест предательством.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Шоу-бизнес
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Абсолютная катастрофа: в Британии обрушились на признание Палестины
Наука открыла новый путь к богатству: гриб, который делает золото — древняя мечта алхимиков ожила
Подержанный автомобиль с вариатором скрывает риски: как понять, стоит ли брать
Два острова — два мира: на каком райском берегу октябрь дарит больше удовольствий
Секатор в сентябре может обернуться катастрофой: осенняя обрезка лишает сад весеннего цветения
Региональный сюрприз: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека
Золотая корочка без капли лишнего жира: секрет идеальных куриных крылышек — духовка делает всё сама
Полвека поисков не прошли зря: мир получил оружие против ВИЧ
Черный трон пошатнулся: модные пальто в новых оттенках объявили битву классике
Ил, кромка воды и ошибка в один шаг: в этих болотах победа всегда на стороне терпеливого хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.