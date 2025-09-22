Вишенка на торте: какой неожиданный поступок Игоря Матвиенко на Интервидении удивил Садальского

Актёр Станислав Садальский обсудил успех международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом он написал в своём "Живом журнале".

Фото: ВК-аккаунт конкурса Интервидение by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конкурс Интервидение

По словам Садальского, его порадовало, что благодаря "Интервидению" в России смогли оценить восточную и азиатскую культуру.

"Это не просто победа Вьетнама, а триумф многополярного мира, который устал от диктата западной пропаганды", — написал актёр.

Актёр назвал "вишенкой на торте" поступок члена жюри от России Игоря Матвиенко. Неожиданно продюсер поставил на первое место конкурсанту из Белоруссии, тогда как до оглашения результатов голосования он отдавал предпочтение участнику из Вьетнама.

"Первый блин оказался всё-таки ни комом — но пригорелым", — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" добавил, что в 2026 году он купит билеты на конкурс.

