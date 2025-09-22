Полина Диброва разоблачила план Елены Товстик: зачем она хотела сблизиться с Дмитрием Дибровым

Блогер и модель Полина Диброва рассказала, что пресекла на корню попытки своей бывшей подруги Елены Товстик приблизиться к её мужу, телеведущему Дмитрию Диброву.
По словам Дибровой, Товстик планировала сблизиться с шоуменом. Такую версию событий она выдала в интервью Андрею Малахову. Блогер уверена, что Елена имела тайный умысел, когда намеревалась стать крёстной мамой её сына.
Диброва считает, что Товстик ожидала ответного жеста от неё, чтобы стать ближе к семье знаменитого телеведущего. Полина же не захотела делать Елену крёстной своего малыша.
"Но я не живу по этим принципам. После этого наше общения пошли на спад. Для неё было важно стать крёстной Диброва", — выразила своё мнение Полина.
Интернет-пользователи шутили, что для полноты картины запутанных отношений между Дибровыми и Товстиками Елене остаётся только закрутить роман с экс-ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером".
Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский раскрыл, что получит жена шоумена после развода.
