t.A.T.u. возвращаются: вот что стало причиной раздора в группе и как звучит их главный хит сейчас

Шоу-бизнес

Популярная в прошлом группа t.A.T.u. официально возвращается на большую сцену. Как сообщили участницы проекта Юлия Волкова и Лена Катина, решение было принято под давлением многочисленных просьб от поклонников и профессионального окружения.

Группа ТАТУ
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Группа ТАТУ

Артистки подчёркивают, что их возвращение не будет простым повторением прошлого. Подход к творчеству был пересмотрен с учётом текущих реалий и возраста исполнительниц. Знаменитый хит "Я сошла с ума" теперь звучит на английском языке в менее откровенной манере.

"Поцелуи на сцене мы тоже уже не делаем, потому что нам не по 15 лет… У нас уже взрослые дети", — пояснила Юлия Волкова в "Шоу Воли".

Причину прежнего распада коллектива участницы связывают с естественными возрастными конфликтами.

"Приходит такой период, когда ты взрослеешь. Мы просто разругались в хлам", — откровенно признались певицы.

Возрождение проекта началось с выступления в Минске осенью 2022 года после девятилетнего затишья. Сейчас коллектив готовится к масштабному мировому туру, который пройдёт при поддержке британского музыканта Стинга.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
