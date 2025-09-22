Королевский ультиматум: Карл III поставил точку в вопросе возвращения принца Гарри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Король Великобритании Карл III провёл встречу с принцем Гарри во время визита герцога Сассекского в Великобританию. Беседа продолжительностью 54 минуты состоялась в резиденции Кларенс-хаус и стала первой за последние 19 месяцев.

Король Англии
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under https://flickr.com/photos/94966166@N02/48023325527
Король Англии

В ходе разговора принц Гарри выразил желание временно участвовать в жизни королевской семьи, сохраняя постоянное проживание в Соединённых Штатах. Это предложение предполагало его эпизодическое присутствие на официальных мероприятиях.

По данным источника The Times, Карл III дал чёткий ответ на эту инициативу. Монарх поддержал принцип, установленный покойной королевой Елизаветой II.

"Король абсолютно ясно дал понять, что не может быть "полуприсутствия-полуотсутствия" публичной роли для членов семьи", — сообщил инсайдер.

Таким образом, возможность частичного возвращения Гарри к королевским обязанностям была отклонена.

На этом фоне появляются сообщения о желании герцога Сассекского восстановить отношения с семьёй. По данным Daily Mail, Гарри сожалеет о прошлых решениях и надеется на примирение.

Уточнения

Карл III (англ   lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
