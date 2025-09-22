Королевский ультиматум: Карл III поставил точку в вопросе возвращения принца Гарри

Король Великобритании Карл III провёл встречу с принцем Гарри во время визита герцога Сассекского в Великобританию. Беседа продолжительностью 54 минуты состоялась в резиденции Кларенс-хаус и стала первой за последние 19 месяцев.
В ходе разговора принц Гарри выразил желание временно участвовать в жизни королевской семьи, сохраняя постоянное проживание в Соединённых Штатах. Это предложение предполагало его эпизодическое присутствие на официальных мероприятиях.
По данным источника The Times, Карл III дал чёткий ответ на эту инициативу. Монарх поддержал принцип, установленный покойной королевой Елизаветой II.
"Король абсолютно ясно дал понять, что не может быть "полуприсутствия-полуотсутствия" публичной роли для членов семьи", — сообщил инсайдер.
Таким образом, возможность частичного возвращения Гарри к королевским обязанностям была отклонена.
На этом фоне появляются сообщения о желании герцога Сассекского восстановить отношения с семьёй. По данным Daily Mail, Гарри сожалеет о прошлых решениях и надеется на примирение.
Уточнения
Карл III (англ
Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.
Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.