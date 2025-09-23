Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал
Золотой дракон Азии: причины, по которым туристы со всего мира возвращаются сюда снова
Искусственный интеллект готовит волну обманов: впереди годы хитрых атак
Фанаты в шоке: Волан-де-Морт может изменить пол в новом сериале по Гарри Поттеру
Гости на пороге, а в холодильнике пусто: этот пирог спасёт репутацию любой хозяйки
Ломкие и сухие пряди исчезнут: этот уникальный источник витамина B оживит даже самые ломкие пряди
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей

Гендерное неравенство как национальный позор: Мария Погребняк возмутилась до глубины души

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк назвала позором неравенство в заработной плате между мужчинами и женщинами в России.

Разница в росте: мужчина и женщина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разница в росте: мужчина и женщина

Марию Погребняк возмутила новость о том, что Россия вошла в тройку лидеров по гендерному неравенству в заработной плате. Выяснилось, что женщины в РФ получают на 30% меньше, чем мужчины. Возглавляют тройку лидеров Индия и Южная Корея.

"Это не статистика. Это позор. И это та реальность, в которой мы живём. Возмущена до глубины души", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она считает несправедливым выплачивать меньшие зарплаты женщинам только исходя из их половой принадлежности.

Блогер призвала трудовые инспекции и другие контролирующие органы обратить внимание на данный перекос в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Ранее Мария Погребняк назвала кабалой предложенные условия для кредитных каникул для многодетных семей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху

Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.

Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков
Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.