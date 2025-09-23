Гендерное неравенство как национальный позор: Мария Погребняк возмутилась до глубины души

Блогер Мария Погребняк назвала позором неравенство в заработной плате между мужчинами и женщинами в России.
Марию Погребняк возмутила новость о том, что Россия вошла в тройку лидеров по гендерному неравенству в заработной плате. Выяснилось, что женщины в РФ получают на 30% меньше, чем мужчины. Возглавляют тройку лидеров Индия и Южная Корея.
"Это не статистика. Это позор. И это та реальность, в которой мы живём. Возмущена до глубины души", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Она считает несправедливым выплачивать меньшие зарплаты женщинам только исходя из их половой принадлежности.
Блогер призвала трудовые инспекции и другие контролирующие органы обратить внимание на данный перекос в оплате труда между мужчинами и женщинами.
