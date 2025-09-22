Боль утраты: как Леонид Агутин переживает смерть матери

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец и композитор Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери Людмилы Агутиной. Новость артист опубликовал в социальных сетях, сопроводив её личным проникновенным посланием.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Людмиле Леонидовне было 85 лет. Она посвятила всю жизнь педагогической деятельности, отдав профессии 45 лет и получив звание Заслуженный учитель России.

Как пишет "Царьград", в последние годы её здоровье было ослаблено хроническими заболеваниями.

В своём обращении Агутин поделился глубокими личными переживаниями. Он описал мать как главного хранителя и источник безусловной поддержки.

"Ангел мой хранитель. Моё море любви и тепла. Мой высший порог ответственности", — написал музыкант.

Артист вспомнил яркие моменты детства, подчёркивая невероятную силу и терпение матери. Он завершил послание словами прощания, выразив уверенность, что её душа отправилась в лучший мир.

Певица Анжелика Варум, супруга Агутина, и коллеги по сцене выражают семье артиста соболезнования и поддержку в связи с тяжёлой утратой.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
