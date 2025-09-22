Мария Погребняк уличила старшего сына во лжи: очная ставка и допрос с пристрастием

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Мария Погребняк вынесла на суд публики семейные разборки. Многодетная мать спрашивала сыновей, рождённых в браке с футболистом Павлом Погребняком, во сколько явился домой её старший наследник Артём.

Средний сын Павел попытался выгородить брата, заверив, что не знает, когда Артём пришёл домой, так как он спал. Знаменитость не поверила сыну, отметив, что знает, что старшенький явился поздно.

Эту информацию подтвердил младший сын Алексей, который не стал покрывать поступок брата.

"Он там с Джулией своей опять гуляет", — выдал Леша.

Мария оценила честность наследника.

"Вот самый честный сын, молодец", — похвалила она Алексея.

Ранее Погребняк показала, как укладывает сына спать всего за 10 секунд. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
