Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она рассказала о Зеленском

Российская актриса Екатерина Варнава в подкасте GlumOFF поделилась воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским до его президентства.

Варнава участвовала в комедийном проекте "8 первых свиданий" 2012 года, где Зеленский играл одну из главных ролей.

"Это один из самых профессиональных людей, с которыми я была в кадре. Он с большой заботой относился ко всему обслуживающему персоналу", — отметила актриса.

Она подчеркнула, что их общение осталось в "прошлой жизни" — с момента избрания Зеленского президентом Украины они не поддерживают связь.

Варнава выразила сомнение относительно возможности повторения подобного сценария в России, где комик стал бы главой государства.

"Никто бы из комиков не пошёл бы на такое", — заявила она.

В настоящее время актриса проживает на Кипре, продав свою московскую квартиру.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).

