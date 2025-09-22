Скоро будем вместе выбирать: Маргарита Симоньян раскрыла неожиданный поворот в борьбе с раком

Две недели назад Маргарита Симоньян перенесла операцию по удалению груди, и сейчас она находится на пути восстановления, однако, несмотря на усилия, проблемы всё ещё остаются и телеведущая продолжает ежеминутную борьбу с болезнью.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

В перерывах между медицинскими процедурами Маргарита активно общается с поклонниками в социальных сетях. Её фанаты выразили желание услышать от неё хорошие новости, так как давно не получали вестей, однако Симоньян решила не скрывать правду и быть предельно честной как с собой, так и со всеми, кто переживает за неё и за её мужа Тиграна Кеосаяна.

"Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — решилась на откровенность Маргарита.