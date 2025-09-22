Съёмки Человека-паука под угрозой: травма Тома Холланда испугала фанатов

Том Холланд получил сотрясение мозга на съёмочной площадке "Человека-паука" и взял перерыв в работе.

Фото: ВК-аккаунт Тома Холланда by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Том Холланд

Звезда фильмов Marvel Том Холланд получил травму на британской съемочной площадке фильма "Человек-паук: Новый день" в пятницу, подтвердил источник издания Hollywood Reporter. По словам инсайдеров, травма оказалась лёгким сотрясением мозга, и актёр возьмёт перерыв в работе над фильмом на несколько дней.

Компания Sony, стоящая за производством картины, проведёт совещание в понедельник, чтобы определить дальнейшие шаги производства. О других пострадавших сведений нет.

Фильм "Человек-паук: Новый день" является одним из важнейших проектов Sony на ближайшее будущее. Предыдущая картина, вышедшая в 2021 году, "Человек-паук: Нет пути домой", стала самой кассовой лентой студии всех времен, собравшей почти два миллиарда долларов ($1,91 млрд). А предыдущий фильм серии, "Человек-паук: Даль от дома", стал первым фильмом о Человеке-пауке, преодолевшим отметку в миллиард долларов, став вторым таким проектом Sony после фильма о Джеймсе Бонде "Скайфолл".

Кроме того, этот фильм важен и для будущего Marvel Studios, поскольку это единственный проект студии перед выходом фильма "Мстители: Судный день" в декабре 2026 года.

Фильм запланирован к выходу 31 июля 2026 года.

Уточнения

Пи́тер Па́ркер (англ lang="en">Peter Parker), также известный как Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man) — персонаж медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ), основанный на одноимённом супергерое Marvel Comics.

