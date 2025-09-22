Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе

Съёмки Человека-паука под угрозой: травма Тома Холланда испугала фанатов

Шоу-бизнес

Том Холланд получил сотрясение мозга на съёмочной площадке "Человека-паука" и взял перерыв в работе.

Актёр Том Холланд
Фото: ВК-аккаунт Тома Холланда by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Том Холланд

Звезда фильмов Marvel Том Холланд получил травму на британской съемочной площадке фильма "Человек-паук: Новый день" в пятницу, подтвердил источник издания Hollywood Reporter. По словам инсайдеров, травма оказалась лёгким сотрясением мозга, и актёр возьмёт перерыв в работе над фильмом на несколько дней.

Компания Sony, стоящая за производством картины, проведёт совещание в понедельник, чтобы определить дальнейшие шаги производства. О других пострадавших сведений нет.

Фильм "Человек-паук: Новый день" является одним из важнейших проектов Sony на ближайшее будущее. Предыдущая картина, вышедшая в 2021 году, "Человек-паук: Нет пути домой", стала самой кассовой лентой студии всех времен, собравшей почти два миллиарда долларов ($1,91 млрд). А предыдущий фильм серии, "Человек-паук: Даль от дома", стал первым фильмом о Человеке-пауке, преодолевшим отметку в миллиард долларов, став вторым таким проектом Sony после фильма о Джеймсе Бонде "Скайфолл".

Кроме того, этот фильм важен и для будущего Marvel Studios, поскольку это единственный проект студии перед выходом фильма "Мстители: Судный день" в декабре 2026 года.

Фильм запланирован к выходу 31 июля 2026 года.

Уточнения

Пи́тер Па́ркер (англ   lang="en">Peter Parker), также известный как Челове́к-пау́к (англ. Spider-Man) — персонаж медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ), основанный на одноимённом супергерое Marvel Comics.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.