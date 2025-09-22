Неожиданная исповедь: Дуэйн Джонсон рассказал о детской травме, которая преследует его до сих пор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дуэйн Джонсон раскрыл один из самых болезненных эпизодов своего детства в новом интервью.

Дуэйн Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by angela n., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дуэйн Джонсон

Актёр вспомнил момент, когда в 15-летнем возрасте он вместе с матерью обнаружил уведомление о выселении на двери их дома на Гавайях.

"Самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал, была, когда нас выселили с Гавайев и меня отправили в Нэшвилл к отцу", — поделился Джонсон.

Он особенно отметил, как тяжело было видеть слёзы матери, понимая, что ничем не может ей помочь в той ситуации.

По словам звезды, его отправили к отцу, но вместо родителя в аэропорту его встретил незнакомый мужчина по имени Боб, который отвёз подростка в мотель.

Этот опыт стал одним из определяющих в жизни актёра, сформировав его отношение к семье и успеху. Джонсон неоднократно отмечал, что именно трудное детство мотивировало его на достижение целей и помощь близким.

Уточнения

Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
