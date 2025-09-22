Цифровой захват: как София Сабо потеряла тысячи подписчиков за поддержку властей

На первом съезде Софи Сабо оказалась в центре внимания: как её поддержка правительства привела к потере тысяч подписчиков.

В субботу в спортивном комплексе имени Паппа Ласло прошёл первый национальный съезд Дигитальных гражданских кругов (DPK), на котором присутствовало много знаменитостей и бывших спортсменов, включая хозяйку вечера Софию Сабо.

Как стало известно, актриса, телеведущая и интернет-знаменитость Сабо поддерживает правительство в вопросах цифровизации, прозванной "цифровым захватом", поэтому многие фанаты начали разочаровываться в звезде.

Зофия Сабо имеет около 400 тысяч подписчиков в соцсетях, хотя в начале месяца их было 405 тысяч. Однако между 9 и 10 сентября число её подписчиков резко сократилось — тогда выяснилось, что она станет ведущей мероприятий DPK, — и сразу же потеряла тысячу пользователей, пишет портал 24.hu.

Любопытно отметить, что статья была опубликована утром примерно в восемь часов, когда у Сабо ещё оставалось 401 тысяча подписчиков. Но всего за три часа эта цифра снизилась ещё на одну тысячу. Этот показатель включает и тех новых поклонников, которые недавно познакомились с творчеством Сабо