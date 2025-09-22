Шокирующий поступок Шамана на Интервидении: что об этом думает Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов рассказал, как поступок певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" скажется на его карьере.

Фото: ВК-аккаунт конкурса Интервидение by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

Шаман, выступающий за Россию на "Интервидении", шокировал поклонников смелым поступком. Исполнитель хита "Я русский" призвал членов жюри не ставить оценки его выступлению.

Сафронов уверен, что номер Дронова выделялся на конкурсе. Живописец считает поступок Дронова мудрым.

"Ведь если бы победил, сразу бы могли пойти разные разговоры о том, что всё подстроено — особенно в СМИ некоторых стран, которые слишком необъективно оценивают всё, что происходит у нас в России", — цитирует слова Сафронова URA.RU.

Художник убеждён, что теперь "Интервидение" стало предметом обсуждения во всём мире. Он считает, что благородный жест Дронова оценят зрители, поэтому концертов у него станет больше.

Сафронов признался, что "Интервидение" произвело на него приятное впечатление. Особенно ему понравилось, что выступления участников были красочными и зрелищными.

А вот "Евровидение" он назвал политическим конкурсом, который сам себя уже изжил.

