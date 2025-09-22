Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фёдор Плевако в Челябинске: что сказал Сергей Безруков на открытии монумента адвокату

1:27
Шоу-бизнес

В Челябинске открыли памятник выдающемуся адвокату XIX века Федору Плевако. На открытии монумента произнёс речь актёр Сергей Безруков.

Актёр Сергей Безруков
Фото: ВК-аккаунт Сергея Безрукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Сергей Безруков

В торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся юристу прошлого Фёдору Плевако приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист России Сергей Безруков.

Представитель власти отметил, что открытие памятника адвокату является данью памяти и уважения. Плевако родился в городе Троицке Челябинской области, поэтому здесь особо почитают юриста.

"Во многом его образ защитника и оратора вошёл в историю. Все поколения юристов помнят и чтут его до сих пор, так будет и дальше", — цитирует слова Текслера URA. RU.

Памятник установили недалеко от зданий, где расположены судебные органы.

Сергей Безруков, который сыграл Плевако в недавно вышедшем на экран сериале, тоже высказался о знаменитом адвокате.

"Подчеркивая важность своей профессии, он говорил: за прокурором стоит холодный, незыблемый закон, а за адвокатом — люди с их судьбами, чаяниями", — произнёс речь Безруков.

В середине сентября памятник Фёдору Плевако был также открыт в Тамбове. В его открытии Безруков поучаствовал дистанционно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
