Блогер Эрик Давидыч угодил в базу Миротворца*: обвинения и причины

Российский блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) внесён в базу данных украинского ресурса "Миротворец"*. Основанием для включения стали обвинения в "пропаганде войны" и "систематической помощи российской армии".

Фото: Telegram by Telegram-канал Эрика Давидыча, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эрик Давидыч

Как сообщает издание "Постньюс", блогер обвиняется в поддержке специальной военной операции и нарушении территориальной целостности Украины.

В марте 2024 года Давидыч перечислил 10 млн рублей от продажи своего автомобиля BMW X5 на поддержку бойцов СВО.

Ранее в базу "Миротворца" были внесены футболист Артём Дзюба за информационную поддержку российской власти и капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров.

Ресурс аккумулирует информацию о лицах, которые, по мнению создателей, представляют угрозу безопасности Украины.

* сайт "Миротворец" внесён в реестр запрещённых организаций на территории Российской Федерации