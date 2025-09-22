Леонид Агутин оплакивает тяжёлую утрату: трогательные слова о любимой маме

Певец Леонид Агутин сообщил, что его мать Людмила Агутина ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Фото: Инстаграм Леонида Агутина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Леонид Агутин с мамой

Агутин опубликовал в социальных сетях своё детское фото, на котором он запечатлён щекой к щеке с мамой.

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил. Ангел мой хранитель", — написал под снимком Агутин.

Он сравнил маму с мягкой силой и слезами счастья. На память певцу пришло его детство в пионерском лагере, куда родители приезжали его навещать летом.

"А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся", — высказался Леонид.

Артист признался родительнице в любви. Он выразил уверенность в том, что его мама сейчас находится на небе в окружении лучших людей.

Отцу певца Николаю Агутину сейчас 90 лет. Он выступал в ансамбле "Голубые гитары". Мать артиста работала педагогом в московской школе. Женщина написала книгу о знаменитом сыне.