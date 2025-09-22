Леонид Агутин оплакивает тяжёлую утрату: трогательные слова о любимой маме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин сообщил, что его мать Людмила Агутина ушла из жизни в возрасте 85 лет. 

Певец Леонид Агутин с мамой
Фото: Инстаграм Леонида Агутина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Леонид Агутин с мамой

Агутин опубликовал в социальных сетях своё детское фото, на котором он запечатлён щекой к щеке с мамой. 

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил. Ангел мой хранитель", — написал под снимком Агутин.

Он сравнил маму с мягкой силой и слезами счастья. На память певцу пришло его детство в пионерском лагере, куда родители приезжали его навещать летом.

"А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся", — высказался Леонид.

Артист признался родительнице в любви. Он выразил уверенность в том, что его мама сейчас находится на небе в окружении лучших людей.

Отцу певца Николаю Агутину сейчас 90 лет. Он выступал в ансамбле "Голубые гитары". Мать артиста работала педагогом в московской школе.  Женщина написала книгу о знаменитом сыне.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
