Экс-супруг требует от Веры Полозковой 10 миллионов рублей: причина конфликта

Поэтесса Вера Полозкова заявила о получении судебного иска от своего экс-супруга Александра Бганцева.
Размер финансовых требований составляет 100 тысяч евро, что эквивалентно почти 10 миллионам рублей по текущему курсу.
Иск был подан после публикаций Полозковой в социальных сетях, где она обвиняла Бганцева в домашнем насилии.
Требования включают полное удаление этих материалов из всех её блогов и социальных профилей.
Конфликт между бывшими супругами обострился в мае 2025 года, когда поэтесса впервые подробно рассказала о психологическом насилии во время их брака.
"Лучше бы что-то полезное из роддома привезла" — цитирует Полозкова слова экс-супруга о новорождённой дочери.
Поэтесса также вспомнила эпизод, когда супруг обнаружил её с ножом в руке в период послеродовой депрессии.
В настоящее время Полозкова проживает с детьми на Кипре, продолжая творческую деятельность.
Уточнения
Ве́ра Никола́евна Полозко́ва (род. 5 марта 1986, Москва) — российская поэтесса, актриса, певица.
