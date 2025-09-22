Экс-супруг требует от Веры Полозковой 10 миллионов рублей: причина конфликта

Поэтесса Вера Полозкова заявила о получении судебного иска от своего экс-супруга Александра Бганцева.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вера Полозкова

Размер финансовых требований составляет 100 тысяч евро, что эквивалентно почти 10 миллионам рублей по текущему курсу.

Иск был подан после публикаций Полозковой в социальных сетях, где она обвиняла Бганцева в домашнем насилии.

Требования включают полное удаление этих материалов из всех её блогов и социальных профилей.

Конфликт между бывшими супругами обострился в мае 2025 года, когда поэтесса впервые подробно рассказала о психологическом насилии во время их брака.

"Лучше бы что-то полезное из роддома привезла" — цитирует Полозкова слова экс-супруга о новорождённой дочери.

Поэтесса также вспомнила эпизод, когда супруг обнаружил её с ножом в руке в период послеродовой депрессии.

В настоящее время Полозкова проживает с детьми на Кипре, продолжая творческую деятельность.

Уточнения

Ве́ра Никола́евна Полозко́ва (род. 5 марта 1986, Москва) — российская поэтесса, актриса, певица.

