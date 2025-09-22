Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии

Телеведущая Регина Тодоренко напугала поклонников затянувшимся молчанием после сообщения о начале схваток.

Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Тодоренко

35-летняя звезда утром 21 сентября опубликовала в Telegram-канале сообщение о начале родовой деятельности, но затем перестала выходить на связь.

Изначально Тодеренко сообщила: "1…2…3…пуск! Все сходят с ума от ожидания?" примерно в шесть утра. Однако ни к вечеру, ни к утру следующего дня не появилось никаких новостей о состоянии телеведущей и ребёнка.

Особую тревогу у фолловеров вызывает тот факт, что беременность уже достигла 43-й недели, а медики ранее предупреждали о возможных рисках перенашивания.

"Регина, вы где? Мы очень волнуемся", "Почему нет никаких новостей?" — оставляют поклонники тревожные комментарии.

Молчит и супруг телеведущей Влад Топалов. Близкие пары также не комментируют ситуацию.

Обычно вторые роды проходят быстрее первых, что усиливает беспокойство затянувшейся паузой в коммуникации.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

