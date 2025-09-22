Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии

Телеведущая Регина Тодоренко напугала поклонников затянувшимся молчанием после сообщения о начале схваток.
35-летняя звезда утром 21 сентября опубликовала в Telegram-канале сообщение о начале родовой деятельности, но затем перестала выходить на связь.
Изначально Тодеренко сообщила: "1…2…3…пуск! Все сходят с ума от ожидания?" примерно в шесть утра. Однако ни к вечеру, ни к утру следующего дня не появилось никаких новостей о состоянии телеведущей и ребёнка.
Особую тревогу у фолловеров вызывает тот факт, что беременность уже достигла 43-й недели, а медики ранее предупреждали о возможных рисках перенашивания.
"Регина, вы где? Мы очень волнуемся", "Почему нет никаких новостей?" — оставляют поклонники тревожные комментарии.
Молчит и супруг телеведущей Влад Топалов. Близкие пары также не комментируют ситуацию.
Обычно вторые роды проходят быстрее первых, что усиливает беспокойство затянувшейся паузой в коммуникации.
Уточнения
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.