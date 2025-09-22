Рита Дакота вновь ложится под нож: певице предстоит серьёзная операция после ошибки врачей

Певица Рита Дакота призналась, что будет исправлять неудачную операцию на лице.

Фото: ВК-аккаунт Риты Дакоты by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Рита Дакота

Рита Дакота намерена прибегнуть к повторной пластике лица. За то, чтобы убрать негативные последствия предыдущей операции, ей придётся заплатить 18 тысяч евро.

"Профессор, который будет исправлять, сказал, что убрать косяки до состояния "как было", увы, невозможно. Но обещал сильно улучшить", — поделилась своими переживаниями певица.

Дакота посетовала на то, что коррекционные процедуры обойдутся ей в два раза дороже, чем первоначальное хирургическое вмешательство.

Она задумалась над тем, чтобы выставить счёт за операцию хирургу, который наделал ошибок. Она уверена, что вина лежит на враче, к которому она обратилась изначально.

Ранее сообщалось, что с грудью блогера Анастасии Костенко случилась беда после пластики.