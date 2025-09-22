Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей: детали хитрой схемы мошенников

Наследница основателя арт-группы "Хор Турецкого" Михаила Турецкого стала жертвой мошенников, которые выманили у девушки все хранящиеся дома сбережения.

Два дня назад наследница знаменитости Эммануэль прочитала сообщения от якобы службы доставки, где её заставили обманным путём продиктовать код из СМС.

Через несколько часов девушке переслали подставную доверенность с обвинением в том, что она якобы перечисляет деньги экстремистам из Украины.

С Эммануэль связались липовые следователи и заявили о предстоящих обысках и конфискации имущества. Для спасения ценностей ей предложили передать деньги курьеру, что она и сделала. По данным ряда Telegram-каналов, речь идет о сумме в более 6 млн рублей.

Осознав последствия своего поступка, потерпевшая обратилась с официальным заявлением в правоохранительные органы. По горячим следам началось следствие по делу о мошеннических действиях.

