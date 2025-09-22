Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении

Продюсер Максим Фадеев раскритиковал выступление певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) на международном конкурсе "Интервидение", указывая на сложности вокала и метрику фонограммы.
Фадеев признался, что выступление Шамана его разочаровало. Он обратил внимание на сложность композиции артиста и отметил, что песня требует максимальной концентрации внимания.
"Зачем певца с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия?" — задался Максим вопросами в социальных сетях.
Он назвал результат исполнения закономерным. Фадеев считает, что из-за сложных условий не прозвучала "та самая нота".
"Я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала. Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой", — поделился своим экспертным мнением Фадеев.
Продюсер объяснил, что так эмоционально реагирует на случившееся, так как понимает, что у России сейчас нет права на ошибки. Эксперт надеется на то, что это выступление стало "первым блином комом".
Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.