Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении

Продюсер Максим Фадеев раскритиковал выступление певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) на международном конкурсе "Интервидение", указывая на сложности вокала и метрику фонограммы.

Фото: ВК-аккаунт конкурса Интервидение by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

Фадеев признался, что выступление Шамана его разочаровало. Он обратил внимание на сложность композиции артиста и отметил, что песня требует максимальной концентрации внимания.

"Зачем певца с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия?" — задался Максим вопросами в социальных сетях.

Он назвал результат исполнения закономерным. Фадеев считает, что из-за сложных условий не прозвучала "та самая нота".

"Я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала. Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой", — поделился своим экспертным мнением Фадеев.

Продюсер объяснил, что так эмоционально реагирует на случившееся, так как понимает, что у России сейчас нет права на ошибки. Эксперт надеется на то, что это выступление стало "первым блином комом".