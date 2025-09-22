Скандал вокруг Аланы Мамаевой: почему органы опеки вмешались в жизнь её семьи

Модель и блогер Алана Мамаева рассказала, что у неё возникли проблемы с сыном Алексом. Об этом она заявила в личном блоге.

Фото: ВК-аккаунт Аланы Мамаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Алана Мамаева

По словам Мамаевой, к ней наведались сотрудники служб попечительства после инцидента с участием её ребёнка в школе.

Блогер поведала историю о том, как её наследник, рожденный в первом браке с мастером боевых искусств Александром Липовым, подрался в стенах школы, отстаивая честь своей матери.

После стычки мальчик повредил руку, вследствие чего был помещён в больницу. Из-за своего участия в показе мод в Южной Корее Алана не могла быть рядом с сыном. Заботу о нём взял на себя отец.

"И всё бы хорошо, но вчера мне звонят из службы опеки. Сказали о том, что школа направила претензию, что ни один из законных представителей ребёнка не забрали его из больницы", — поведала модель.

Мамаева возразила, что мальчика забирал отец, однако ей объяснили, что он не является законным представителем ребёнка.

38-летняя звезда назвала произошедшее дурдомом и вопиющей историей.