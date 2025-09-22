Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сковорода, которая становится только лучше с годами: секрет, о котором молчат кулинары
Мясо по-индийски: объём поставок в Россию достиг рекордных показателей
Фишинг в 2025 году: уловки стали умнее, но жертвы всё те же
Договор с застройщиком: один пункт решает, будет ли жильё достроено
Псы-диванные эксперты: какие собаки выбирают сон вместо прогулки
Диабет подкрадывается незаметно: первые сигналы легко спутать с усталостью
Каждый год дальше: невидимое движение Луны грозит глобальными переменами
Воздержавшихся оказалось рекордно много: что это значит для резолюции МАГАТЭ против России
6000 миров за пределами Солнечной системы: что скрывают новые открытия

Скандал вокруг Аланы Мамаевой: почему органы опеки вмешались в жизнь её семьи

Шоу-бизнес

Модель и блогер Алана Мамаева рассказала, что у неё возникли проблемы с сыном Алексом. Об этом она заявила в личном блоге.

Модель Алана Мамаева
Фото: ВК-аккаунт Аланы Мамаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Алана Мамаева

По словам Мамаевой, к ней наведались сотрудники служб попечительства после инцидента с участием её ребёнка в школе.

Блогер поведала историю о том, как её наследник, рожденный в первом браке с мастером боевых искусств Александром Липовым, подрался в стенах школы, отстаивая честь своей матери.

После стычки мальчик повредил руку, вследствие чего был помещён в больницу. Из-за своего участия в показе мод в Южной Корее Алана не могла быть рядом с сыном. Заботу о нём взял на себя отец.

"И всё бы хорошо, но вчера мне звонят из службы опеки. Сказали о том, что школа направила претензию, что ни один из законных представителей ребёнка не забрали его из больницы", — поведала модель.

Мамаева возразила, что мальчика забирал отец, однако ей объяснили, что он не является законным представителем ребёнка.

38-летняя звезда назвала произошедшее дурдомом и вопиющей историей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Сковорода, которая становится только лучше с годами: секрет, о котором молчат кулинары
Мясо по-индийски: объём поставок в Россию достиг рекордных показателей
Фишинг в 2025 году: уловки стали умнее, но жертвы всё те же
Договор с застройщиком: один пункт решает, будет ли жильё достроено
Псы-диванные эксперты: какие собаки выбирают сон вместо прогулки
Диабет подкрадывается незаметно: первые сигналы легко спутать с усталостью
Каждый год дальше: невидимое движение Луны грозит глобальными переменами
Воздержавшихся оказалось рекордно много: что это значит для резолюции МАГАТЭ против России
6000 миров за пределами Солнечной системы: что скрывают новые открытия
Космическая гонка грозит обернуться катастрофой для климата Земли: ракеты тормозят озоновый слой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.