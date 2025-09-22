Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал вокруг Аланы Мамаевой: почему органы опеки вмешались в жизнь её семьи
Сковорода, которая становится только лучше с годами: секрет, о котором молчат кулинары
Мясо по-индийски: объём поставок в Россию достиг рекордных показателей
Фишинг в 2025 году: уловки стали умнее, но жертвы всё те же
Договор с застройщиком: один пункт решает, будет ли жильё достроено
Псы-диванные эксперты: какие собаки выбирают сон вместо прогулки
Диабет подкрадывается незаметно: первые сигналы легко спутать с усталостью
Каждый год дальше: невидимое движение Луны грозит глобальными переменами
Воздержавшихся оказалось рекордно много: что это значит для резолюции МАГАТЭ против России

Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение

Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза оценил международный конкурс "Интервидение" и поделился мнением о спецэффектах, участниках и проблемах со звуком. 

Конкурс Интервидение
Фото: ВК-аккаунт Интервидения by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конкурс Интервидение

Лоза отметил, что в России, вероятно, уже освоили искусственный интеллект, который позволяет делать дорогие спецэффекты.

Артист предположил, что внешним оформлением конкурса занимались некие иностранцы, которые предпочли "не светиться".

"А вот звуком точно занимались наши, поэтому музыка и вокал были тише, чем голоса ведущих", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что в "Интервидении" поучаствовали представители только тех стран, которые не собираются устраивать гастроли в недружественных России странах.

"Не откликнулись "братья славяне", и даже ни Армения, ни Грузия, ни Азербайджан своих артистов не представили", — обратил внимание певец.

Лоза признался, что участник от Вьетнама, который одержал победу, его не убедил. Артист отметил, что ему до сих пор непонятно, что именно оценивало жюри — вокал, песню или номер.

Ранее певец Станислав Садальский назвал поступок певца Шамана на "Интервидении" позором.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Сковорода, которая становится только лучше с годами: секрет, о котором молчат кулинары
Мясо по-индийски: объём поставок в Россию достиг рекордных показателей
Фишинг в 2025 году: уловки стали умнее, но жертвы всё те же
Договор с застройщиком: один пункт решает, будет ли жильё достроено
Псы-диванные эксперты: какие собаки выбирают сон вместо прогулки
Диабет подкрадывается незаметно: первые сигналы легко спутать с усталостью
Каждый год дальше: невидимое движение Луны грозит глобальными переменами
Воздержавшихся оказалось рекордно много: что это значит для резолюции МАГАТЭ против России
6000 миров за пределами Солнечной системы: что скрывают новые открытия
Космическая гонка грозит обернуться катастрофой для климата Земли: ракеты тормозят озоновый слой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.