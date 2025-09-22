Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение

Певец Юрий Лоза оценил международный конкурс "Интервидение" и поделился мнением о спецэффектах, участниках и проблемах со звуком.

Фото: ВК-аккаунт Интервидения by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конкурс Интервидение

Лоза отметил, что в России, вероятно, уже освоили искусственный интеллект, который позволяет делать дорогие спецэффекты.

Артист предположил, что внешним оформлением конкурса занимались некие иностранцы, которые предпочли "не светиться".

"А вот звуком точно занимались наши, поэтому музыка и вокал были тише, чем голоса ведущих", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что в "Интервидении" поучаствовали представители только тех стран, которые не собираются устраивать гастроли в недружественных России странах.

"Не откликнулись "братья славяне", и даже ни Армения, ни Грузия, ни Азербайджан своих артистов не представили", — обратил внимание певец.

Лоза признался, что участник от Вьетнама, который одержал победу, его не убедил. Артист отметил, что ему до сих пор непонятно, что именно оценивало жюри — вокал, песню или номер.

