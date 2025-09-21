Ксения Бородина удивила заявлением о третьей беременности: стоит ли верить слухам

Ксения Бородина стала объектом обсуждений после того, как она стала реже выкладывать в своих соцсетях фотографии с Николаем Сердюковым. Это вызвало у поклонников опасения о возможных проблемах в их браке, однако звезда реалити-шоу "Дом-2" поспешила развеять слухи о разводе, поделившись с подписчиками подробностями о своих отношениях.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

В своём посте Ксения подчеркнула, что между ней и Николаем всё в порядке. Она описала его как своего лучшего друга и надёжного партнёра, отметив, что, несмотря на наличие разногласий, они всегда открыто обсуждают свои чувства и проблемы.

Кроме того, Бородина ответила на вопрос о возможной третьей беременности, который волнует её фанатов. С юмором она отметила, что не стоит даже тратить деньги на тесты, ведь есть люди, которые лучше всех знают о её "интересном положении".

"Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать", — отшутилась ведущая.