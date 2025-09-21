Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выразил резкое несогласие с поступком певца Шамана на конкурсе "Интервидение". Актёр считает, что отказ артиста от участия в голосовании за победу является предательством по отношению к России. По мнению Садальского, Шаман своим действием подвёл страну и поставил её в неловкое положение перед другими участниками.

Станислав Садальский
Фото: commons.wikimedia.org by VOLOKOS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Станислав Садальский

"Шаман плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) — зашквар. Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: "Я уже всех победил". А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвёл? Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?" — возмутился Садальский в личном блоге.

Садальский признал заслуженную победу представителя Вьетнама Дык Фука, отметив его сильный голос, современную и динамичную композицию, а также отличное сценическое оформление, однако актёр выразил сомнения в честности самого голосования. Он упомянул, что российский член жюри отдал голос за Вьетнам, но в итоге ему приписали голос за Беларусь, а американский судья также столкнулся с подобной проблемой. Подводя итог своим размышлениям, Садальский посетовал на ненадёжность электронного голосования.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

