Не скандалы и не забвение: Анна Чиповская раскрыла главную угрозу для любого артиста

Актриса Анна Чиповская, известная по роли в фильме "Пророк. История Александра Пушкина", поделилась своим взглядом на профессиональные страхи. В беседе с журналистами Super на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" она заявила, что ни забвение, ни громкие скандалы не являются самыми пугающими аспектами актёрской профессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Чиповская

По мнению Чиповской, настоящая угроза для артиста кроется в другом — в бездарности. Именно отсутствие таланта и профессиональной глубины, как подчеркнула актриса, должно вызывать у деятеля искусства истинное беспокойство, ведь именно эти качества способны перечеркнуть карьеру стремительнее, чем любые слухи или скандалы, окружающие имя.

Ранее актриса Ольга Кузьмина поделилась своим мнением о том, что трудолюбие для актёра не менее важно, чем талант, а если актёр обделён этим качеством, он рискует остаться в тени, даже будучи гениальным.