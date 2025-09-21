Главный боксёр страны и Егор Крид: раскрыты подробности их беседы после скандала в Лужниках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв встретился с певцом Егором Кридом после его спорного выступления в Лужниках. В ходе беседы артист выразил сожаление по поводу своего перфоманса и признал, что некоторые моменты были чрезмерными.

Умар Кремлёв
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия Токмогашева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Умар Кремлёв

На концерте Крид поцеловался с откровенно одетой танцовщицей. Кроме того, во время своего танца она взаимодействовала с певцом и совершала провокационные движения. Многие общественные деятели, в том числе Екатерина Мизулина, были возмущены случившимся, особенно учитывая, что в зале находились дети.

"Мы с ним поговорили, он сам сказал: "Чуть переборщил", — приводит слова Кремлёва Telegram-канал Mash.

Боксёр подчеркнул, что не считает, что певец заслужил такую волну критики. По его мнению, вместо того, чтобы осуждать артиста, людям следовало бы просто поговорить с ним, а не бросаться обвинениями. Кремлёв также добавил, что тех, кто призывает к жёстким мерам против Крида, стоит отправить на лечение.

