Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
Враги каждой кухни — налёт и царапины: хитрые лайфхаки вернут нержавейке сияние витрины

Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения

Шоу-бизнес

Ида Галич высказала своё мнение о выступлении победителя конкурса "Интервидение-2025". Она отметила, что вокальные способности вьетнамского исполнителя Дык Фука не произвели на неё особого впечатления, хотя само шоу было весьма зрелищным.

Ида Галич
Фото: commons.wikimedia.org by ArtSmir, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ида Галич

"Первое: поёт победитель плохо. Второе: номер невероятно красивый!" — подчеркнула она в своём Telegram-канале.

Телеведущая отметила высокий уровень всего мероприятия и выразила надежду, что "Интервидению" дадут возможность начать новую главу в своей истории.

"Потом и "Олимпиаду" свою собственную изобретём. Всё течет, всё меняется", — добавила Ида Галич.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова раскритиковала Шамана за просьбу не оценивать его выступление. Телеведущая назвала такой поступок детским садом и заявила, что сама она выступила бы гораздо эффектнее.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
Гонорар взлетел в космос: Ваня Дмитриенко ошарашил новым ценником за корпоративы
Porsche ждёт финансовая буря: убытки растут, электромобили не спасают
Трёхразовое питание, но идеальная фигура: известная ведущая подкастов о любимых семейных блюдах
Скандальный момент на красной дорожке: что скрывает поцелуй Лазарева с замужней Кудрявцевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.