Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения

Ида Галич высказала своё мнение о выступлении победителя конкурса "Интервидение-2025". Она отметила, что вокальные способности вьетнамского исполнителя Дык Фука не произвели на неё особого впечатления, хотя само шоу было весьма зрелищным.
"Первое: поёт победитель плохо. Второе: номер невероятно красивый!" — подчеркнула она в своём Telegram-канале.
Телеведущая отметила высокий уровень всего мероприятия и выразила надежду, что "Интервидению" дадут возможность начать новую главу в своей истории.
"Потом и "Олимпиаду" свою собственную изобретём. Всё течет, всё меняется", — добавила Ида Галич.
