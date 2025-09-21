Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения

Ида Галич высказала своё мнение о выступлении победителя конкурса "Интервидение-2025". Она отметила, что вокальные способности вьетнамского исполнителя Дык Фука не произвели на неё особого впечатления, хотя само шоу было весьма зрелищным.

Фото: commons.wikimedia.org by ArtSmir, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ида Галич

"Первое: поёт победитель плохо. Второе: номер невероятно красивый!" — подчеркнула она в своём Telegram-канале.

Телеведущая отметила высокий уровень всего мероприятия и выразила надежду, что "Интервидению" дадут возможность начать новую главу в своей истории.

"Потом и "Олимпиаду" свою собственную изобретём. Всё течет, всё меняется", — добавила Ида Галич.

