Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Музыкальный конкурс "Интервидение-2025" завершился триумфом вьетнамского исполнителя Дык Фука. Российский артист Ярослав Дронов, выступивший на сцене, удивил зрителей своим заявлением о нежелании участвовать в конкурсе оценок, что вызвало бурю эмоций у его коллеги Ольги Бузовой. Она не смогла сдержать критику в адрес Ярослава, утверждая, что сама могла бы показать более яркое выступление.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

На красной дорожке Бузова отметила, что высоко ценит вокальные данные Шамана, однако его номер не произвёл на неё должного впечатления. Ольга уверена, что смогла бы выступить более эффектно, чем Ярослав, и не понимает его отказа от оценок, считая такое поведение несерьёзным и инфантильным.

"Я не хотела никому переходить дорогу… Но точно выступила бы эффектнее, хотя Ярослав и красиво пел. Но я не стала бы играть в этот пафос с отказом от оценивания. Это детский сад, а не "достойный поступок", когда понимаешь, что твой номер немного хуже других, а делаешь вид, что отдаёшь победу", — приводит слова Бузовой Telegram-канал "Свита Короля".