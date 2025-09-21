МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Во время выступления популярной певицы МакSим на праздновании Дня города в Ставрополе произошло неожиданное зрелище. Как стало известно из сообщения Telegram-канала Baza, сотрудники спецподразделения, облачённые в камуфляжную форму, были замечены танцующими на крыше здания правительства края.

МакSим
Фото: commons.wikimedia.org by DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МакSим

Судя по всему, оценив обстановку как спокойную и безопасную, бойцы решили присоединиться к всеобщему праздничному настроению, отплясывая под известные композиции артистки.

Стоит отметить, что возвращение МакSим на сцену после серьёзных проблем со здоровьем, включая перенесённую пневмонию, сепсис и длительное лечение, было непростым. Певица прошла через тяжёлые испытания, включая пребывание в реанимации и искусственной коме, что привело к значительному снижению веса.

После восстановления она столкнулась с критикой из-за своего состояния на первых концертах, но впоследствии преодолела трудности, связанные с алкогольной зависимостью, и вновь обрела силы для выступлений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
