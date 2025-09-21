Гонорар взлетел в космос: Ваня Дмитриенко ошарашил новым ценником за корпоративы

Молодой и стремительно набирающий популярность певец Ваня Дмитриенко, чьи хиты звучат повсюду, значительно увеличил стоимость своих выступлений на корпоративах. Теперь, чтобы пригласить 19-летнего артиста на частное мероприятие, организаторам придётся выложить не менее 5 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Life.ru, ссылаясь на информацию из Telegram-канала SHOT.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

За прошедший год Ваня Дмитриенко буквально взорвал интернет: его концертные записи стали вирусными, а сам исполнитель закрепил за собой статус одного из самых обсуждаемых артистов в российском шоу-бизнесе. Неудивительно, что его прозвали "юным крашем" российских девушек. Ранее гонорар за выступление молодого певца составлял 3 миллиона рублей, однако, по данным источника, артист решил пересмотреть свои расценки, подняв их до внушительных 5 миллионов.

Помимо финансовой стороны вопроса, Ваня Дмитриенко предъявляет и ряд специфических требований к организаторам мероприятий. Так, певец настаивает на выступлении исключительно со своей командой артистов. Для передвижения он предпочитает комфортабельный автобус Mercedes, а на самой площадке для всех членов его коллектива должны быть предложены три варианта обеда: мясной, диетический и сбалансированный.