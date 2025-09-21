Скандальный момент на красной дорожке: что скрывает поцелуй Лазарева с замужней Кудрявцевой

Недавнее появление Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой на красной дорожке фестиваля "Новая волна" в Казани вызвало бурное обсуждение в СМИ и среди поклонников. Пара, появившаяся вместе и демонстрировавшая явные знаки внимания друг к другу, спровоцировала волну слухов о возможном возобновлении их отношений.

Во время прохода по ковровой дорожке, когда один из журналистов выкрикнул "Горько!", Сергей Лазарев обнял Леру за талию и, как показалось многим, поцеловал её. Этот момент, запечатлённый камерами, мгновенно стал поводом для домыслов, учитывая, что Лера Кудрявцева официально замужем.

Однако в эфире радио "Русский хит" Сергей Лазарев развеял все сомнения, объяснив произошедшее. По словам артиста, никакого поцелуя на самом деле не было, а всё это было лишь частью актёрской игры.

"Там не было поцелуя, там была имитация. Это всё актёрская игра. Лера замужем уже много лет, поэтому всё, что у нас с Лерой сейчас, это абсолютно невероятные отношения — дружеские, партнёрские, творческие. И мы, безусловно, классный тандем", — подчеркнул исполнитель.