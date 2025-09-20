Леонид Агутин раскрыл секрет строгости: почему он бывает резок с коллегами

Леонид Агутин рассказал о своём поведении во время рабочих процессов. Артист признался, что иногда допускает резкие высказывания в адрес членов своей команды.

Певец уточнил, что подобные ситуации возникают при некачественном выполнении задач или задержках.

"Надо давать по щекам, образно говоря. Не могут сообразить, куда пойти, где что поставить", — пояснил Агутин в беседе со стилистом Алеко.

Артист добавил, что после таких эпизодов иногда сожалеет о своей резкости. При этом он подчеркнул важность профессионального подхода к работе и необходимости соблюдения стандартов качества.

В этом же интервью артист оценил творчество молодых исполнителей, в том числе блогерши Вали Карнавал, и назвал это "вторичным говнецом".

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

