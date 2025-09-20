Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар в спину от главного покупателя: американские фермеры теряют главный рынок сбыта
Леонид Агутин раскрыл секрет строгости: почему он бывает резок с коллегами
Не пропустите этот шаг: ваши спагетти никогда больше не будут пресными
Лицо как витрина ювелирного магазина: секрет ухода, превращающего кожу в сияющее стекло
АКПП на грани: водители сами выводят коробку из строя — и даже не догадываются
Грядка с чесноком превращается в аптеку: один урожай лечит, кормит и защищает сад от бед
Не тратьте деньги на спортзал: эта круговая тренировка со стулом заменит оборудование
Кошелёк трещит: почему говядина дорожает быстрее других видов мяса
Соседи смеются над вашим газоном? Пора подсыпать туда чёрный эликсир вместо удобрений

Как Шаман побеждает волнение перед выходом на сцену: неожиданное признание

Шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) в программе "Доброе утро" раскрыл принципы своей подготовки к выступлениям в преддверии музыкального конкурса "Интервидение".

SHAMAN
Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
SHAMAN

Артист заявил, что главным его соперником всегда является он сам, а не другие участники конкурсов.

"Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа", — подчеркнул исполнитель.

Дронов опроверг распространённые мифы о специальных средствах для голоса. Он заявил, что не использует традиционные методы вроде сырых яиц, а полагается на полноценный отдых и сон перед выступлениями.

Особое внимание певец уделил личному ритуалу.

"Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза", — признался артист.

Конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября в московской Live Арене. Шаман представит Россию на конкурсе, где выступят артисты из 23 стран. В состав жюри войдёт композитор Игорь Матвиенко.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Наука и техника
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Кошелёк трещит: почему говядина дорожает быстрее других видов мяса
Как Шаман побеждает волнение перед выходом на сцену: неожиданное признание
Броня для нежных ладоней: крошечный аксессуар берёт удар ультрафиолета на себя
Хитрый трюк или воровство? Почему посетители ресторанов уносят это с собой в огромных количествах
За доброту пришлось заплатить: как бывший грумер лишился работы, но спас больше сотни жизней
Тренировка без этих мышц делает вас слабее: 4 зоны, о которых молчат фитнес-блогеры
Идеальное яйцо пашот за 4 минуты: способ, который удивит даже опытных кулинаров
Никакого бартера: Брухунова сделала громкое заявление об оплате отдыха Петросяна
4 млрд евро в трубу? Разработка месторождения Neptun Deep под вопросом
Ноги воюют друг с другом: трение бёдер исчезает после одного простого шага, о котором молчат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.