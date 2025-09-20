Как Шаман побеждает волнение перед выходом на сцену: неожиданное признание

Певец Шаман (Ярослав Дронов) в программе "Доброе утро" раскрыл принципы своей подготовки к выступлениям в преддверии музыкального конкурса "Интервидение".

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

Артист заявил, что главным его соперником всегда является он сам, а не другие участники конкурсов.

"Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа", — подчеркнул исполнитель.

Дронов опроверг распространённые мифы о специальных средствах для голоса. Он заявил, что не использует традиционные методы вроде сырых яиц, а полагается на полноценный отдых и сон перед выступлениями.

Особое внимание певец уделил личному ритуалу.

"Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза", — признался артист.

Конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября в московской Live Арене. Шаман представит Россию на конкурсе, где выступят артисты из 23 стран. В состав жюри войдёт композитор Игорь Матвиенко.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

