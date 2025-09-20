Никакого бартера: Брухунова сделала громкое заявление об оплате отдыха Петросяна

Татьяна Брухунова официально опровергла информацию о нарушении рекламного законодательства в соцсетях. Супруга Евгения Петросяна ответила на публикации СМИ о возможном бартерном соглашении с элитной усадьбой "Времена года".
В своём обращении блогер категорически отвергла все обвинения и подчеркнула коммерческую основу отдыха.
"За каждую съеденную конфетку, путешествие на лодке или катамаране я плачу! И за номер я тоже плачу!" — заявила Брухунова.
Она акцентировала личную ответственность за все расходы во время празднования 80-летия Петросяна. По предварительным данным, аренда усадьбы на четверо суток обошлась в 350 тысяч рублей.
Брухунова также выразила готовность предоставить полную финансовую отчётность по оплате услуг.
Уточнения
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
