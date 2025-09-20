Никакого бартера: Брухунова сделала громкое заявление об оплате отдыха Петросяна

Татьяна Брухунова официально опровергла информацию о нарушении рекламного законодательства в соцсетях. Супруга Евгения Петросяна ответила на публикации СМИ о возможном бартерном соглашении с элитной усадьбой "Времена года".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

В своём обращении блогер категорически отвергла все обвинения и подчеркнула коммерческую основу отдыха.

"За каждую съеденную конфетку, путешествие на лодке или катамаране я плачу! И за номер я тоже плачу!" — заявила Брухунова.

Она акцентировала личную ответственность за все расходы во время празднования 80-летия Петросяна. По предварительным данным, аренда усадьбы на четверо суток обошлась в 350 тысяч рублей.

Брухунова также выразила готовность предоставить полную финансовую отчётность по оплате услуг.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

