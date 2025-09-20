Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Насыщенный лимонный крем и рассыпчатое тесто: секрет десерта, который хочется готовить снова
Это упражнение прокачивает ноги и ягодицы лучше, чем привычные приседания с весом
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
США закрывают двери для иностранцев? Новый указ Трампа о визах H1-B
Арктический огонь в руках туриста: эти ошибки мешают охоте на северное сияние
Регион контрастов: где увидеть вечные снега, минеральные воды и каньоны Кавказа
Шура против трендов: почему артист не гонится за модой и сколько зарабатывает
Эликсир красоты или ловушка для локонов: железо уходит тихо, а последствия становятся видны в зеркале
Места без открыток и сувениров: эти уголки планеты удивляют сильнее Колизея и Эйфелевой башни

Бородина устала от сплетен: реальная причина отсутствия мужа на фото

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина публично ответила на обсуждения в соцсетях относительно отсутствия её супруга Николая Сердюкова на фотографиях.

Ксения Бородина
Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

В своём Instagram*-аккаунте она попросила поклонников отказаться от надуманных теорий и домыслов. Бородина чётко объяснила ситуацию рабочими обстоятельствами обоих супругов.

"Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить", — написала она, подчеркнув необходимость уважения к личному пространству семьи.

Позже в Telegram-канале телеведущая дополнительно прокомментировала свой плотный график. Она сообщила о ранних субботних съёмках, отметив усталость от напряжённого рабочего процесса. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Бородина устала от сплетен: реальная причина отсутствия мужа на фото
Это упражнение прокачивает ноги и ягодицы лучше, чем привычные приседания с весом
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
США закрывают двери для иностранцев? Новый указ Трампа о визах H1-B
Арктический огонь в руках туриста: эти ошибки мешают охоте на северное сияние
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Регион контрастов: где увидеть вечные снега, минеральные воды и каньоны Кавказа
Шура против трендов: почему артист не гонится за модой и сколько зарабатывает
Погремушки для туземцев: как США используют старые трюки против новых противников
Эликсир красоты или ловушка для локонов: железо уходит тихо, а последствия становятся видны в зеркале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.