Бородина устала от сплетен: реальная причина отсутствия мужа на фото

Телеведущая Ксения Бородина публично ответила на обсуждения в соцсетях относительно отсутствия её супруга Николая Сердюкова на фотографиях.

В своём Instagram*-аккаунте она попросила поклонников отказаться от надуманных теорий и домыслов. Бородина чётко объяснила ситуацию рабочими обстоятельствами обоих супругов.

"Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить", — написала она, подчеркнув необходимость уважения к личному пространству семьи.

Позже в Telegram-канале телеведущая дополнительно прокомментировала свой плотный график. Она сообщила о ранних субботних съёмках, отметив усталость от напряжённого рабочего процесса.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

