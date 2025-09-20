Бородина устала от сплетен: реальная причина отсутствия мужа на фото

Телеведущая Ксения Бородина публично ответила на обсуждения в соцсетях относительно отсутствия её супруга Николая Сердюкова на фотографиях.
В своём Instagram*-аккаунте она попросила поклонников отказаться от надуманных теорий и домыслов. Бородина чётко объяснила ситуацию рабочими обстоятельствами обоих супругов.
"Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить", — написала она, подчеркнув необходимость уважения к личному пространству семьи.
Позже в Telegram-канале телеведущая дополнительно прокомментировала свой плотный график. Она сообщила о ранних субботних съёмках, отметив усталость от напряжённого рабочего процесса.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Уточнения
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
