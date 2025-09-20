Шура против трендов: почему артист не гонится за модой и сколько зарабатывает

Певец Шура выступил на фестивале "Новый сезон" с заявлением о своём профессиональном подходе к карьере. Артист подчеркнул, что сознательно избегает погони за модными тенденциями и скандальной известностью.

Фото: commons.wikimedia.org by https://m.vk.com/shura_superstar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шура

В своём комментарии для Super.ru музыкант провёл чёткое отличие от коллег по сцене.

"Мне ничего не надо, я не вторая и не четвёртая Буланова", — заявил Шура, акцентируя свой самостоятельный путь в индустрии.

Особое внимание певец уделил финансовой стороне своей работы. Он сообщил, что получает равный гонорар за короткие и продолжительные выступления.

"Мои 40 минут стоят столько же, сколько 2,5 часа", — констатировал артист.

Несмотря на достижение 50-летнего возраста, Шура не планирует изменять своим принципам. Музыкант уверен в правильности выбранного формата работы и отсутствии необходимости следовать сиюминутным трендам шоу-бизнеса.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

