Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ

Телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с тревожной ситуацией на последних неделях беременности. Результаты кардиотокографии показали возможные осложнения в состоянии плода, что потребовало срочных дополнительных консультаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Тодоренко

Вместе с супругом Владом Топаловым артистка оперативно обратилась к независимым специалистам для повторных исследований.

"Мы считали каждую секунду, это была мучительное ожидание", — поделилась Тодоренко в своём обращении к подписчикам.

Выяснилось, что отклонения в показаниях вызвали естественные физиологические причины.

"Как только поела и сходила в уборную — показатели вернулись в норму", — объяснила телеведущая.

Сердечный ритм ребёнка стабилизировался после устранения этих факторов.

Особую благодарность артистка выразила мужу за поддержку в стрессовой ситуации. Медики подтвердили нормальное состояние здоровья матери и ребёнка и разрешили естественные роды в ближайшие двое суток.

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

