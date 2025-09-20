Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ

Телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с тревожной ситуацией на последних неделях беременности. Результаты кардиотокографии показали возможные осложнения в состоянии плода, что потребовало срочных дополнительных консультаций.
Вместе с супругом Владом Топаловым артистка оперативно обратилась к независимым специалистам для повторных исследований.
"Мы считали каждую секунду, это была мучительное ожидание", — поделилась Тодоренко в своём обращении к подписчикам.
Выяснилось, что отклонения в показаниях вызвали естественные физиологические причины.
"Как только поела и сходила в уборную — показатели вернулись в норму", — объяснила телеведущая.
Сердечный ритм ребёнка стабилизировался после устранения этих факторов.
Особую благодарность артистка выразила мужу за поддержку в стрессовой ситуации. Медики подтвердили нормальное состояние здоровья матери и ребёнка и разрешили естественные роды в ближайшие двое суток.
Уточнения
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.